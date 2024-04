Mattarella premia 29 giovani Alfieri della Repubblica

"Solidarietà per l'ambiente e per la cultura" è il tema prevalente che ha ispirato la scelta. Dai ragazzi che si sono prodigati dopo le alluvioni che nel 2023 hanno colpito il Paese a quelli che hanno saputo trasformare la passione per la scrittura o per le scienze in un "ponte" per ridurre le disuguaglianze: ecco le loro storie.

Le storie C'è di Lorenzo, 16 anni, che scopre una stella variabile, cioè una stella che, per cause fisiche, varia la sua luminosità nel tempo. Una stella - riconosciuta e censita dall'ente internazionale per le stelle variabili dell'American Association of Variable Star Observer - che ora porta il suo nome. C'è anche Emanuele, che tornando da scuola su un trenino regionale, sente un uomo che in rumeno dice di voler uccidere la fidanzata: conosce la lingua e sventa l'omicidio. Selim di anni ne ha 17, vede una signora che si accascia appena scesa dall'autobus e le salva la vita con il massaggio cardiaco: ne prova tale gioia da decidere di diventare volontario della Croce Rossa. Marta ha 15 anni e trasforma il suo dolore per una gravissima malattia in forza per aiutare gli altri. E Giulia, che ama la poesia, ne fa un linguaggio per parlare di democrazia, parità di genere, ambiente. Letizia e Sofia con la musica portano sollievo una agli sfollati dopo l'alluvione in Emilia-Romagna, l'altra a chi in Sicilia subisce sopraffazioni e illegalità.

Sebastiano di anni ne ha 9 ma gli bastano per capire che se corre forte per due chilometri sul sentiero di montagna dove suo padre è svenuto, se chiama aiuto, lo salverà. Irene, 10 anni, impara l'ucraino per aiutare un piccolo fuggito dalla guerra con cui inizia a dividere la merenda e poi divide la vita. Giovanni a 14 anni è un volontario di Save the children. La giovane scout Adele ottiene il riconoscimento per l'aiuto quotidiano a un compagno disabile. Alfonso arriva al Salone Internazionale del Libro di Torino scrivendo una storia di disagio e rinascita, la stessa che tanti giovani e giovanissimi hanno vissuto dopo la reclusione forzata per il Covid. Michele, pugliese, 18 anni, i libri invece li legge agli anziani, per fargli compagnia. Matteo è solo uno dei tanti giovani volontari romagnoli e toscani che si sono messi a disposizione della comunità dopo le violente alluvioni che hanno devastato Emilia-Romagna e Toscana. E il piccolo Matteo, 9 anni, con prontezza sposta dall'acceleratore la gamba del padre colto da malore in macchina e arriva al pedale del freno, fermando la corsa e salvando due vite.