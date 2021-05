Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro: c'è anche John Elkann

Dalle auto alla chimica passando dall'alimentare al design: sono rappresentate le eccellenze italiane e l'ingegno imprenditoriale nelle 25 onorificenze varate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Leggendo i nomi dei nuovi 25 Cavalieri del Lavoro si attraversa l'Italia con profili noti come quello di John Elkann , presidente di Stellantis, e meno noti come quello di Marco Checchi , a.d. di Pelliconi & C. Spa.

Oltre a John Elkann, spiccano i nomi di Philippe Donnet, potente amministratore delegato di Generali; quello dell'a.d. di Tim Luigi Gubitosi; o quello del vice presidente di Erg, Alessandro Garrone.

Istituita nel 1901, l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro compie 120 anni. Viene conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica a imprenditori italiani, che si sono distinti nei cinque settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'attività creditizia e assicurativa.

I requisiti necessari per essere insigniti dell'onorificenza sono l'aver operato nel proprio settore in via continuativa e per almeno vent'anni con autonoma responsabilità, e l'aver contribuito in modo rilevante, attraverso l'attività d'impresa, alla crescita economica, allo sviluppo sociale e all'innovazione.

Particolare attenzione è posta ai valori che sono alla base dell'onorificenza: la specchiata condotta morale e civile, nel rispetto dei principi etici e della sostenibilità sociale, ambientale e di buona governance. Considerando le nuove nomine, i Cavalieri del Lavoro sono attualmente 625: dal 1901 ad oggi gli insigniti dell'onorificenza "Al Merito del Lavoro" sono stati 2.947.

Ecco l'elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:

ANCOROTTI Renato - Industria/Cosmetica - Lombardia

BELTRAME Angiola - Industria siderurgica/laminati - Veneto

CHECCHI Marco - Industria metalmeccanica - Abruzzo

DI FOGGIA Giuseppina - Tecnologie informazione e comunicazione - Lazio

DONNET Philippe - Assicurazioni - Veneto

ELKANN John Philip - Industria automobilistica - Piemonte

FARAOTTI Battista - Industria materie plastiche - Marche

FEDELE Giampiero - Industria automobilistica - Puglia

FERRARI Pietro - Industria Metalmeccanica - Emilia Romagna

GARRONE Alessandro - Energia - Liguria

GAVEZOTTI Graziella Danila - Servizi aziendali - Lombardia

GENTILINI Paolo - Industria alimentare/prodotti da forno - Lazio

GUBITOSI Luigi - Servizi/ telecomunicazioni - Lazio

MANETTI Giovanni - Agricoltura/Vitivinicolo - Toscana

PALMIERI Antonio - Agricoltura/Allevamento bufalini - Campania

PILLONI Salvatore - Commercio/articoli cura della persona - Sardegna

PIOVESANA Maria Cristina - Industria/Arredamento - Friuli Venezia Giulia

PIZZOCARO Francesco - Industria/chimica farmaceutica - Lombardia

RAPPUOLI Rino - Ricerca/Sviluppo prodotti farmaceutici - Toscana

REMONDINI Emanuele - Logistica intermodale - Liguria

RISATTI Nicola - Servizi turistici alberghi - Lombardia

TOGNI Paola - Industria alimentare bevande - Marche

VALENTINI Grazia - Industria chimica/sistemi filtranti - Emilia Romagna

VICENZI Giuseppe - Industria alimentare/prodotti da forno - Veneto

VISCARDI Gianluigi Carlo - Industria meccatronica - Lombardia