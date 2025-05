Quirinale, Mattarella premia 29 giovani Alfieri della Repubblica

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato al Quirinale 29 attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica" a giovani che, nel 2024, si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno compiuto atti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. "Nuove vie per la solidarietà", è il tema che ha ispirato la scelta dei giovani insigniti in questa edizione. Ecco le loro storie.