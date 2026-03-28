Mattarella: "Gravi tensioni internazionali sono un richiamo severo alla responsabilità"

"Il contesto globale, caratterizzato da continue tensioni e aggressioni che hanno travolto stabilità, sicurezza, con gravi attacchi ai diritti più elementari delle popolazioni coinvolte, richiama severamente alle proprie responsabilità l'intera comunità nazionale e quella internazionale. In questa condizione, appare ancora più essenziale la vostra missione". Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva.