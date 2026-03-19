lectio magistralis all'Università di Salamanca

Mattarella in Spagna: "Fondamenta Ue non cederanno a chi vuole smantellare l'Europa"

"Come disse Maria Zambrano, le radici sono più grandi dei rami che vedono la luce", le parole del Capo dello Stato

19 Mar 2026 - 14:29
© Ansa

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"Come scrisse Maria Zambrano 'La nostra anima è attraversata da sedimenti di secoli, le radici sono più grandi dei rami che vedono la luce'. In queste fondamenta abbiamo fiducia: non cederanno agli attacchi di quanti vorrebbero smantellare la costruzione europea". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la lectio magistralis all'università di Salamanca.

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