Mattarella alle donne: "Avete dato tanto alla Repubblica, ma l'equilibrio non è ancora alla pari"

Nell'ambito delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna, al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato l'Italia a completare il percorso verso una reale parità di genere. Il Capo dello Stato ha infatti sottolineato come "la Repubblica ha dato molto alle donne. Le donne hanno dato molto alla Repubblica. E l'equilibrio non è ancora alla pari". Ricordando come per troppo tempo talenti e competenze femminili siano rimasti ai margini della società e delle istituzioni.