Mattarella alle donne: "Avete dato tanto alla Repubblica, ma l'equilibrio non è ancora alla pari"
Al Quirinale il presidente ha sottolineato il ruolo delle donne nella storia della Repubblica e ha fatto il punto sugli obiettivi futuri
© Ansa
Nell'ambito delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna, al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato l'Italia a completare il percorso verso una reale parità di genere. Il Capo dello Stato ha infatti sottolineato come "la Repubblica ha dato molto alle donne. Le donne hanno dato molto alla Repubblica. E l'equilibrio non è ancora alla pari". Ricordando come per troppo tempo talenti e competenze femminili siano rimasti ai margini della società e delle istituzioni.
"Non si chieda più alle donne modelli di comportamento maschili"
Mattarella ha inoltre richiamato il valore storico della conquista del voto femminile nel 1946, definendolo "un'autentica rivoluzione che poneva fine a una secolare storia di discriminazione e di emarginazione e segnava l'inizio di una nuova stagione, dove responsabilità, opportunità, diritti valevano per donne e uomini, finalmente su un piano di totale parità". Il presidente ha anche ricordato il ruolo determinante delle donne nei momenti più difficili della Repubblica, dai sacrifici durante le guerre e il ruolo attivo alla Liberazione. E il percorso da fare nel futuro non riguarda solamente le figure d'eccellenza: "Riguarda milioni di donne, lavoratrici, professioniste, madri di famiglia. Il percorso potrà dirsi concluso soltanto quando non si chiederà più alle donne di assumere, nei diversi ambiti della società, modelli di comportamento maschili per vedere riconosciute il proprio ruolo, le proprie capacità e qualità. Finché questo non avverrà, continuerà a esserci una perdita di valori e di opportunità per l'intera società italiana".