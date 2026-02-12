Kid Yugi annuncia il tour nei palazzetti: le date e i prezzi dei biglietti
La novità arriva a pochi giorni di distanza dall’uscita del terzo album dell’artista, chiamato “Anche gli eroi muoiono”. Uno dei concerti annunciati è già sold out
© Ufficio stampa
Kid Yugi, uno dei rapper più amati della scena italiana, ha annunciato il suo primo tour nei palazzetti delle principali città italiane, che prenderà il via il prossimo 27 settembre, quando si svolgerà l’esibizione al Palaflorio di Bari. I biglietti sono disponibili da oggi, giovedì 12 febbraio 2026, sul sito di Vivo Concerti. Inoltre, potranno essere acquistati tramite tutti gli altri punti vendita autorizzati dalle 11:00 di martedì 17 febbraio. Come si legge nella nota stampa, l’organizzatore “declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali".
L’ascesa di Kid Yugi
L’annuncio del tour di Kid Yugi è arrivato a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione di “Anche gli eroi muoiono”, il suo terzo album. Il disco, uscito il 30 gennaio 2026, è stato anticipato dai singoli “Berserker” e “Push it”, brano realizzato in collaborazione con Anna Pepe. Il terzo singolo, “Eroina”, è arrivato in concomitanza con l’uscita dell’album. I tre brani sono entrati di prepotenza nella top 20 di Spotify e della FIMI, dimostrando quanto il rapper pugliese sia popolare e amato, soprattutto tra i più giovani. In particolare, “Push it” e “Berserker” hanno superato i 10 milioni di ascolti settimanali, permettendo ad “Anche gli eroi muoiono” di battere persino Geolier e il suo nuovo disco “Tutto è possibile”.
Nel complesso, l’album ha superato le 67mila copie vendute nei primi sette giorni, conquistando il record per il disco più venduto di sempre nella settimana di debutto nell’era digitale (periodo che comprende gli ultimi 12 anni). Alcuni dei successi più noti di Kid Yugi arrivano però dal suo secondo album, “I nomi del Diavolo”, che include hit come “Lilith”, “Ex Angelo” e “Denaro”.
Le tappe del tour di Kid Yugi nei palazzetti
Il tour di Kid Yugi nei palazzetti inizierà domenica 27 settembre a Bari, per poi proseguire mercoledì 30 settembre alla Fiera di Padova, martedì 6 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma, giovedì 8 e 9 ottobre all’Unipol Forum di Milano, martedì 13 ottobre al Palapartenope di Napoli e concludersi giovedì 15 ottobre al Mandela Forum di Firenze. Il rapper porterà in scena le hit che gli hanno permesso di imporsi come una delle voci dominanti nell’attuale scena rap italiana.
I prezzi dei biglietti
I prezzi dei biglietti per i concerti di Kid Yugi variano da una struttura all’altra. L’unica costante è il posto unico in piedi, il cui costo è di 49 euro, tutto il resto dipende dalla data alla quale si desidera assistere. Per fare un esempio, a Napoli la Tribuna costa 65 euro e il posto in piedi 49 euro, mentre a Firenze il primo settore numerato ha un prezzo di 75 euro, il secondo 65 euro e il terzo 55 euro (vale lo stesso per Roma). Nel caso di Padova, invece, il PIT costa 65 euro e il posto unico 49 euro. Per quanto riguarda Milano, la prima data è sold out, ma sono già stati messi in vendita i biglietti per la seconda.