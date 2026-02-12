Kid Yugi annuncia il tour nei palazzetti: le date e i prezzi dei biglietti

L’annuncio del tour di Kid Yugi è arrivato a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione di “Anche gli eroi muoiono”, il suo terzo album. Il disco, uscito il 30 gennaio 2026, è stato anticipato dai singoli “Berserker” e “Push it”, brano realizzato in collaborazione con Anna Pepe. Il terzo singolo, “Eroina”, è arrivato in concomitanza con l’uscita dell’album. I tre brani sono entrati di prepotenza nella top 20 di Spotify e della FIMI, dimostrando quanto il rapper pugliese sia popolare e amato, soprattutto tra i più giovani. In particolare, “Push it” e “Berserker” hanno superato i 10 milioni di ascolti settimanali, permettendo ad “Anche gli eroi muoiono” di battere persino Geolier e il suo nuovo disco “Tutto è possibile”.