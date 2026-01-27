Kid Yugi presenta il suo nuovo album "Anche gli eroi muoiono"

Il concept del disco è che gli eroi sono le persone comuni, che dettano la trama delle proprie storie. Ma come tutte le storie, c'è sempre un inizio e c'è una fine. "Il bene e il male nelle epoche passate, almeno nelle arti, erano due cose ben distinte. Il bene era 'Beowulf' e 'Grendel' era il male. Invece, oggi è quasi tutto sfumato, non esiste più una linea retta che dice cosa è bene e cosa è male e quindi iniziano a barcollare anche i concetti stessi che nella storia dell'umanità sono sempre stati degli assoluti. Oggi gli idoli delle nuove generazioni non sono più chi combatte le ingiustizie o chi fa qualcosa di concreto. Il valore di una persona, purtroppo, spesso lo si calcola in base a quanto denaro attrae, produce o genera. È tutto molto vacuo. Il titolo dell'album è per ricordare che se morivano gli eroi di un tempo, sicuramente moriranno anche gli eroi e gli idoli di oggi", dichiara Kid Yugi a proposito del suo disco.