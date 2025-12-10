Kid Yugi riparte dagli eroi fragili: annunciato il nuovo album e un trailer cinematografico

Il cuore dell’album risiede in un interrogativo che attraversa epoche e generazioni: cosa significa essere un eroe? Le definizioni più comuni – il coraggio, l’abnegazione, l’operare per il bene – vengono messe in discussione da Yugi, che interpreta il presente come un tempo in cui bene e male si confondono nel nome dell’utilità e dell’individualismo. “Ci hanno insegnato che ognuno di noi è l’eroe della propria storia”, si legge nel testo che accompagna il progetto, “ma se tutto è eroico, allora nulla lo è davvero”.

L’artista si definisce “Memorandum”, portatore di un messaggio unico: anche gli eroi, inevitabilmente, muoiono. Da questo spunto nasce un racconto che intreccia società contemporanea, riferimenti letterari e immaginari cinematografici, un percorso che promette di fondere introspezione e critica sociale attraverso la forza delle parole.