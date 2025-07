Shiva, Kid Yugi, Clara tra i protagonisti del Wonderlast Festival

Per la sua quarta edizione, il festival avrà una nuova location: il Wonderlast Park, posizionata a due passi dalla vecchia venue, in un’area di due ettari immersa nel verde che verrà allestita interamente per l’occasione in un’atmosfera accogliente e con un panorama mozzafiato che farà da sfondo a due giornate di pura magia. All’interno della location, oltre all’area concerti, ci sarà un’area ristoro che verrà allestita con una vera e propria cucina mobile dove si potrà mangiare hamburger, piadine, salamella, porchetta, pasta fresca e gelato. Tanti i punti bar in cui bere i migliori cocktail, ma anche birra, spritz, acqua e sarà presente anche una postazione caffè. Un’esperienza unica sarà la Wonderlast Forest, un’area interamente circondata dal verde, immersa in una foresta con vere piante, composizioni floreali e allestita con installazioni dimostrative di tecnologie e prodotti riguardanti il tema della sostenibilità. Lo spazio è accessibile al pubblico anche per gustarsi un aperitivo seduti sui tavolini o godersi un momento di relax. Oltre alle esibizioni, il festival offrirà anche varie attività come l’area beauty con due postazioni per il trucco, con un team di professionisti a disposizione del pubblico.