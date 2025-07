Un altro Kappa, un'altra festa, il Festival torinese si conferma una delle più amate esperienze techno mondiali

C'è chi fa propria la cultura dei gabber e dell'hard e si scatena sotto cassa al Solar (non è per tutti, ma è sempre bello vivere da vicino tanta euforia ed energia), chi invece fa gruppo con sconosciuti e va alla ricerca dell'outfit più bizzarro sotto alla futuristica navata metallica che sovrasta il Futur, chi ancora si ritrova sotto al Voyager per vivere un'esperienza indimenticabile fatta di suono, immagine e architettura. Insomma, ce n'è per tutti e per tutte.

Un imprevisto in particolare quest'anno c'è stato, però. Un tipo che si è arrampicato sopra uno dei piloni ha dato spettacolo, costringendo l'intervento dei soccorsi e interrompendo per una buona mezz'oretta la musica in uno dei palchi.

Il Kappa è anche questo: bizzarria e sregolatezza. Sempre in nome dell'amore e della libertà, però. Così che si possa respirare sempre aria di casa e di comunità.

Chi ama la techno lo sa, ci si deve voler bene. E per tre giorni, al Parco Dora, ce ne si vuole eccome.

Quasi come se nel mondo fosse finalmente arrivata la pace. Una pace fatta per restare.