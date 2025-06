Alla scoperta di Torino... a ritmo techno: il Kappa FuturFestival tra arte e musica

4 luglio: Adiel b2b Quest, Adrian Mills b2b BIIa, Airod b2b Anxhela, Anyma, Anotrm Azyr, Bas Boobox, Ben Ufo b2b Francesco Del Garda, Cloudy b2b Novah, Dennis Cruz b2b The Martinez Brothers, Donato Dozzy, Drum and Chants, East and Dubs, Fatima Koanda, Folamour, Nina Kraviz, Soulwax Live (esclusiva italiana), FJAAK, Seth Troxler (anche in B2B con Dj Tennis), Fleur Shore, Gandalf, Gene on Earth b2b Dyed Soundorom, Kettama, Lena Willikens, Nico Moreno, Nicola Gavino, Nicola Mazzetti, O.Bee b2b Tomas Statio, Ogazon, b2b Ryan Elliott, Paco Osuna, Pawsa, Seth Troxler, Skream b2b Prospa, Soulwax Live Italian Exclusive, Speedy J, Surgeon e The Lady Machine, che infiammeranno i palchi con set che fondono techno e sperimentazione.