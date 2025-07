Torna il Limbo Festival, dj set fino all'alba, talk, live e attività culinarie... per celebrare la vita

Tra i talks più attesi, quello con AlphaTheta, previsto per venerdì 11 luglio e ispirato al nuovo documentario “We Become One: un viaggio tra neuroscienze, musica e connessione umana”. Sul palco Dan Tait – regista del documentario e Responsabile delle Relazioni con gli Artisti di AlphaTheta – sarà intervistato da Damir Ivic, giornalista e storico osservatore della scena elettronica italiana. Insieme esploreranno il potere profondo e invisibile della musica di connetterci: come le onde cerebrali si sincronizzano sulla pista da ballo, come il suono ci conduce in stati alterati di coscienza, e come la musica abbatte barriere sociali, razziali ed emotive.