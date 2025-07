Al via Pistoia Blues: Queens of the Stone Age, Gianna Nannini e Brunori Sas tra i protagonisti

Sarà Gianna Nannini la protagonista indiscussa di domenica 13 luglio in Piazza Duomo a Pistoia per la sezione “Storytellers” Festival: si tratta di un grande ritorno dopo il sold out del 2018 per la Gianna Nazionale che tornerà con un grande tour europeo chiamato “Sei nell’anima – Festival European Leg 2025”. L’icona del rock nazionale non mancherà di entusiasmare il pubblico con i suoi più grandi successi come “America”, “Fotoromanza”, “Bello e impossibile”, “Meravigliosa creatura” e proprio “Sei nell’anima”. La chiusura in grande stile dell'edizione 2025 sarà affidata ai Queens of the Stone Age che si esibiranno sul palco di Piazza Duomo martedì 15 luglio. Acclamati come una delle più grandi rock band dal vivo esistenti, la band è composta da Joshua Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore. Torna in Italia per soli due appuntamenti dal vivo dopo la straordinaria partecipazione da headliner agli I-Days Milano 2024. Il loro ultimo album è “In Times New Roman…” è uscito nel giugno del 2023. La band ha appena pubblicato l’EP live “Alive in the Catacombs” (Matador): cinque brani che confermano la loro esplosività dal vivo. In apertura dai britannici The Amazons.