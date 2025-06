Torna VIVA! Festival: Bonobo, Shablo e okgiorgio in Valle d’Itria

Domenica 3 agosto il festival si accenderà con l’esclusivo set all’alba di Christian Löffler. In riva al mare, riservato solo agli abbonati del VIVA!, la sua musica che mescola ambient, techno e house in un racconto sonoro ispirato alla natura accompagnerà il sorgere del sole in un rito collettivo sospeso tra intimità e trascendenza.