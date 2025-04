Unaltrofestival, dai Massive Attack ai Fontaines D.C. per l'undicesima edizione

Il giorno successivo, il 19 giugno al Carroponte, sarà la volta dei Fontaines D.C., una delle realtà più potenti e autentiche del rock contemporaneo (la data è già sold out). Dopo i clamorosi sold out del 2024 di Roma e di Milano, la band farà tappa in Italia per il Romance Tour. L’album “Romance”, pubblicato il 23 agosto 2024 da XL Recordings ha incantato fan e critica ed è stato nominato nella categoria "Miglior Album Rock" ai Grammy Awards 2025. Il disco segna una nuova fase per la band irlandese: rispetto ai primi dischi ci mostra un’evoluzione delle sonorità che, passando dal punk, attraversa grunge, elettronica distopica, percussioni hip hop e texture sognanti alla Slowdive. Ad aprire il concerto della band ci saranno gli Shame, il quintetto post-punk di South London che, dopo il travolgente esordio con “Songs of Praise” e il potente seguito di “Drunk Tank Pink", torna in tour dopo la pubblicazione dell’ultimo disco "Food for Worms" che mostra una ricerca di equilibrio nel loro stile post-punk.