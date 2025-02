I Fontaines D.C. celebrano la gioventù con il nuovo singolo

Grian Chatten (voce), Carlos O'Connell (chitarra), Conor Curley (chitarra), Conor Deegan (basso) e Tom Coll (batteria) tornano così con “It's Amazing To Be Young” prodotto sempre da James Ford. Il video completa la trilogia cinematografica, riunendo Martin di ‘In The Modern World’ (Ewan Mitchell) e Spider di ‘Here's The Thing’ (Grace Collender) in una storia d'amore surreale. "La sensazione di speranza che un bambino può dare è profonda e commovente, soprattutto per i giovani come noi. La voglia di creare un mondo in cui crescere felicemente è un sentimento che combatte il cinismo, che spesso può sopraffarci nel mondo moderno. Abbiamo quindi voluto dichiarare da che parte stavamo: è davvero incredibile essere giovani. Siamo ancora liberi e vogliamo diffondere questo sentimento. Vogliamo proteggerlo per gli altri intorno a noi e forse, così facendo, possiamo contribuire a proteggerlo anche per noi stessi”, ha spiegato ancora Conor Deegan a proposito del nuovo brano.