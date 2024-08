Se nel primo disco dei Fontaines D.C., "Dogrel”, era ambientato in Irlanda, “A Hero's Death” mostrava le loro radici (e una sorprendente brezza Beach Boys), ma anche il loro superamento. “Skinty Fia” è l’album del loro allontanamento e del trasferimento da Dublino a Londra. Ora di fatto sono salpati con direzione universale. D'altra parte l'apice di popolarità toccata con il terzo disco e i consensi unanimi raccolti non potevano che portare alla ricerca di un nuovo gradino su cui salire. L'evoluzione sonora della band ha lasciato da parte le atmosfere tese e scure del post punk britannico e le sfuriate riottose. Tutto è cambiato. Si è spostato, non solo geograficamente. Forse il primo singolo "Starburster" può fungere da passaggio. Da ponte tra "Romance" e il precedente. Ora la palette è variegata con chitarre alternative che sembrano uscite dagli anni 90 (Pixies & il catalogo 4AD), distese in espansione shoegaze dalle parti degli Slowdive, synth dalle sensazioni wave, passando da lande sognanti alla Lana Del Rey, tra jangle pop e qualche zona d'ombra narcotica. I cinque ragazzi, come ben dicono nelle interviste, stanno facendo esattamente quello che volevamo, "Qui non c’entrano i soldi, il mercato, lo streaming. Solo per il piacere e il gusto di fare la musica che ci rappresenta" (Rockol). E il tutto è stato portato per mano dalla produzione di James Ford che ha lavorato con Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur, Foals. Il suono dell'album è meno potente di come ricordavamo i Fontaines D.C., meno granitico e lisergico, ma più disteso e sognante. E soprattutto possiede un magnetismo invidiabile. Sono trascorsi cinque anni dall'esordio della band, e la loro grandezza è ormai una certezza lungo un'inesorabile ascesa.