Comfort Festival, da Ben Harper a Joe Satriani e Steve Vai: cinque giorni di sfumature rock

"Musica che coinvolge, spazio che avvolge, emozioni che restano - dice Claudio Trotta, ideatore della manifestazione -. Non è questo il senso della partecipazione a un Festival musicale? Non è questo che abbiamo amato dei raduni musicali degli anni 60 e 70 e che molti di noi non hanno vissuto direttamente? Un festival per stare bene, per divertirsi e magari per scoprire qualche talentuoso artista che non si conosce senza bisogno che passi da un altro tipo di festival televisivo. Blues, soul, funk, country, prog, rock, roots, songwriting, Southern rock and so on. Con un’ampia e ricca presenza di artisti Italiani giovani, anzi giovanissimi, e meno giovani. Felice di quanto abbiamo costruito a cui si aggiungeranno nel pomeriggio quotidiane presentazioni di vinili storici e di libri".