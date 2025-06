Nuvala Music & Art Festival celebra l'Amore Mediterraneo, il programma della quarta edizione

L’appuntamento di apertura è con Fuorinuvala: giovedì 17 luglio il centro storico di Corato (BA) si anima in piazza Abbazia, a partire dalle ore 19:00 fino a mezzanotte (ingresso gratuito), con musica live e dj set. Venerdì 18 e sabato 19 ci si sposta per due giorni di musica, dal pomeriggio fino a tarda notte, alla Masseria Lagarello, a Ruvo di Puglia (BA), casa del festival immersa nella natura. Infine domenica 20 luglio, la festa si trasferisce dall’entroterra al mare presso La Conchiglia Beach club di Bisceglie per Marenuvala, evento di chiusura del festival. Bisceglie - il cui nome ha origine dall’antica parola Visciju (querciola o quercia di Palestina), specie arborea del mediterraneo orientale - e il mare, come luoghi simbolici che testimoniano la stretta connessione tra le culture mediterranee.