Ama Music Festival festeggia la decima edizione con Prodigy, Queens of the Stone Age e Anna

Decima edizione per AMA Music Festival che si terrà nel parco di Villa Negri a Romano d'Ezzelino, in provincia di Vicenza. Il Festival si snoderà in tre i momenti da non perdere nei mesi più caldi dell’anno: AMA Preview il 15, 16 luglio e 17 luglio; AMA Music Festival dal 19 al 24 agosto; e AMA Extra Date il 26 e 28 agosto. Tra i protagonisti più attesi di questa edizione ci saranno Prodigy, The Black Keys, Queens of the Stone Age, Sfera Ebbasta, Franza Ferdinand, Stereophonics e Anna. Tutto in un’ampia area immersa nel verde e incastonata ai piedi del Monte Grappa, che garantirà maggior spazio, migliori servizi e una gestione più agevole di parcheggi e accessibilità.