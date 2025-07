"Electronic Bbq Festival" torna con la direzione artistica di Benny Benassi

Ma dove risiede la forza di Electronic BBQ? In un mondo in cui i grandi eventi sembrano esclusivi per grandi città, Castellarano dimostra il contrario. L’Ebbq non è solo musica, food e atmosfera vibrante: è il frutto di una comunità unita e viva. Sono i volontari, le associazioni locali, i cittadini e le realtà del territorio che, con passione e impegno trasformano un piccolo centro in un palcoscenico internazionale. Tutte le informazioni saranno consultabili sul sito ufficiale www.electronicbbq.it.