Mašara: in Puglia il primo boutique festival di musica elettronica, arte e benessere olistico

Mašara presenta la sua prima edizione, dal 17 al 20 luglio 2025 in Puglia: l’evento esclusivo che fonde cultura, arte, musica e benessere in diverse location dislocate nella splendida Costa dei Trulli sarà un’occasione straordinaria per vivere momenti indimenticabili e prestigiosi tra contemporaneità e tradizione, una festa che diventa esperienza sensoriale tra panorami mozzafiato e performance uniche, in mezzo ai caratteristici borghi pugliesi e alle masserie storiche, trasformati per l’occasione in veri e propri musei a cielo aperto.