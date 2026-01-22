Kid Yugi, a Milano spunta un memoriale con la data d'uscita del suo nuovo disco

A Milano, in Piazza XXIV Maggio, è apparso un gigantesco memoriale con una statua e la data di uscita del nuovo album di Kid Yugi. Il disco, "Anche gli eroi muoiono" è, infatti, in arrivo: uscirà il 30 gennaio in formato digitale e fisico. Ad accompagnare l'album c'è un film-documentario "Genesi e ascesa di un Anti-Idolo", di cui è già disponibile la prima parte su YouTube, e che arriverà in versione completa in anteprima in alcuni cinema selezionati in Italia in contemporanea il 28 gennaio.