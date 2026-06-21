Morgan Freeman, stella del cinema contemporaneo sbarca nel mondo della musica con il progetto "Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience". A dare la notizia è Rolling Stone. L'attore, che ha curato l'album e partecipato vocalmente alla prima traccia, vanta una grande carriera: vincitore di Oscar e Golden Globe, è comparso in molteplici film e spettacoli teatrali a Broadway, narrato documentari, promosso cause ambientali e campagne politiche. E ora, a un anno dal traguardo dei suoi novant'anni, si apre alla musica. "Ho sentito il blues per la prima volta sul portico di mia nonna nel Delta del Mississippi, e non mi ha mai lasciato", ha raccontato Freeman in un comunicato.
Il singolo che anticipa l'album
Il disco, composto da dodici tracce, guida l'ascoltatore attraverso cento anni di storia del blues e vede la partecipazione di diversi grandi nomi del genere: da Taj Mahal, Keb’ Mo’ e Shemekia Copeland, ad Anthony Big A Sherrod, la Chineke! Orchestra, fino a Lady Adrena e molti altri. La data di uscita è fissata per il 7 agosto, ma è stata anticipata dal brano "Death Letter Blues", il classico di Son House reinterpretato da Freeman e Taj Mahal. "Avere Taj Mahal ad aprire questo album con una cover del classico di Son House, è il modo perfetto per introdurre il disco. Pubblicarlo a Juneteenth - giorno del ricordo della fine della schiavitù negli States - non è solo un gesto simbolico, è la verità sul luogo di provenienza di questa musica e di chi l’ha creata. Spero che la gente ascolti e ricordi", ha commentato Freeman. Il singolo è stato registrato tra le mura sacre i Royal Studios e Abbey Road.
Un genere musicale con radici profonde
Il produttore dell’album, Eric Meier ha dichiarato: "Questa musica è nata dalla stessa storia che commemorata durante Juneteenth. 'Death Letter Blues' è uno dei pezzi più crudi e onesti del songbook americano. Siamo incredibilmente orgogliosi di presentare il nostro album con questo brano". È stato anche fissato, a supporto dell'album, un tour di tre tappe, a Houston, Memphis e Gulfport, Mississippi. Freeman, nel frattempo, continua a dedicarsi alla sua carriera da attore, interpretando il Segretario di Stato americano nella serie "Lioness".