Il disco, composto da dodici tracce, guida l'ascoltatore attraverso cento anni di storia del blues e vede la partecipazione di diversi grandi nomi del genere: da Taj Mahal, Keb’ Mo’ e Shemekia Copeland, ad Anthony Big A Sherrod, la Chineke! Orchestra, fino a Lady Adrena e molti altri. La data di uscita è fissata per il 7 agosto, ma è stata anticipata dal brano "Death Letter Blues", il classico di Son House reinterpretato da Freeman e Taj Mahal. "Avere Taj Mahal ad aprire questo album con una cover del classico di Son House, è il modo perfetto per introdurre il disco. Pubblicarlo a Juneteenth - giorno del ricordo della fine della schiavitù negli States - non è solo un gesto simbolico, è la verità sul luogo di provenienza di questa musica e di chi l’ha creata. Spero che la gente ascolti e ricordi", ha commentato Freeman. Il singolo è stato registrato tra le mura sacre i Royal Studios e Abbey Road.