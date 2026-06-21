in uscita ad agosto

Morgan Freeman entra nel mondo della musica con un disco blues

L'attore Premio Oscar ha lavorato all'album "Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience" a cui sarà dedicato un tour in America

21 Giu 2026 - 10:18
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Morgan Freeman, stella del cinema contemporaneo sbarca nel mondo della musica con il progetto "Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience". A dare la notizia è Rolling Stone. L'attore, che ha curato l'album e partecipato vocalmente alla prima traccia, vanta una grande carriera: vincitore di Oscar e Golden Globe, è comparso in molteplici film e spettacoli teatrali a Broadway, narrato documentari, promosso cause ambientali e campagne politiche. E ora, a un anno dal traguardo dei suoi novant'anni, si apre alla musica. "Ho sentito il blues per la prima volta sul portico di mia nonna nel Delta del Mississippi, e non mi ha mai lasciato", ha raccontato Freeman in un comunicato.

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Il singolo che anticipa l'album

 Il disco, composto da dodici tracce, guida l'ascoltatore attraverso cento anni di storia del blues e vede la partecipazione di diversi grandi nomi del genere: da Taj Mahal, Keb’ Mo’ e Shemekia Copeland, ad Anthony Big A Sherrod, la Chineke! Orchestra, fino a Lady Adrena e molti altri. La data di uscita è fissata per il 7 agosto, ma è stata anticipata dal brano "Death Letter Blues", il classico di Son House reinterpretato da Freeman e Taj Mahal. "Avere Taj Mahal ad aprire questo album con una cover del classico di Son House, è il modo perfetto per introdurre il disco. Pubblicarlo a Juneteenth - giorno del ricordo della fine della schiavitù negli States - non è solo un gesto simbolico, è la verità sul luogo di provenienza di questa musica e di chi l’ha creata. Spero che la gente ascolti e ricordi", ha commentato Freeman. Il singolo è stato registrato tra le mura sacre i Royal Studios e Abbey Road.

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Un genere musicale con radici profonde

  Il produttore dell’album, Eric Meier ha dichiarato: "Questa musica è nata dalla stessa storia che commemorata durante Juneteenth. 'Death Letter Blues' è uno dei pezzi più crudi e onesti del songbook americano. Siamo incredibilmente orgogliosi di presentare il nostro album con questo brano". È stato anche fissato, a supporto dell'album, un tour di tre tappe, a Houston, Memphis e Gulfport, Mississippi. Freeman, nel frattempo, continua a dedicarsi alla sua carriera da attore, interpretando il Segretario di Stato americano nella serie "Lioness".

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