Vasco festeggia 50 anni di carriera e lo fa alla grande. Saranno dieci gli appuntamenti della residency di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma: il 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno 2027. Dieci concerti-evento destinati a richiamare nella capitale oltre 500mila persone per celebrare i 50 anni di carriera del KOMandante. L'annuncio viene dato mentre il Blasco è impegnato nel tour partito al grido di "Non siamo mica gli americani... che loro possono sparare agli indiani".
L'anniversario evento
La scelta di una residency articolata in più appuntamenti nasce da una precisa volontà di Vasco: "Trasformare questo anniversario in un evento goduto e partecipato. Non un unico evento capace di concentrare centinaia di migliaia di persone in una sola giornata, ma una grande festa diffusa, pensata per consentire a tutti di vivere l'esperienza del concerto con maggiore facilità, sicurezza e qualità".
La residency rappresenta così l'atto finale del Giubileo di Vasco, la grande festa nazionale che Roma dedica al poeta del Rock a partire dalla primavera 2027. Biglietti disponibili in anteprima per Il Blasco Fan Club dalle 12 del 6 luglio.