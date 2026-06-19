Vasco festeggia 50 anni di carriera e lo fa alla grande. Saranno dieci gli appuntamenti della residency di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma: il 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno 2027. Dieci concerti-evento destinati a richiamare nella capitale oltre 500mila persone per celebrare i 50 anni di carriera del KOMandante. L'annuncio viene dato mentre il Blasco è impegnato nel tour partito al grido di "Non siamo mica gli americani... che loro possono sparare agli indiani".