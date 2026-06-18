Francesco, fratello della cantante Emma Marrone, è convolato a nozze in Puglia con Maria Elisa Pellegrino. In occasione del grande giorno, Emma ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti: uno più vintage, che la ritrae insieme al fratello quando, da bambini, facevano il bagno al mare. L'altro, invece, una foto in bianco e nero durante il ricevimento. "Vi amo follemente. Auguri patati", ha scritto Emma posando con il fratello Francesco e Maria Elisa.
Le nozze in una location incantata
Dopo gli scatti anche il video del taglio della torta. I novelli sposi hanno celebrato la loro promessa d'amore in una suggestiva atmosfera campestre: fiori ovunque, candele e fili di luci appesi agli alberi. Conquista la scena un lungo tavolo rettangolare su cui poggia una torta scenografica alla panna che si estendeva per tutta la sua lunghezza.
Chi è Maria Elisa Pellegrino
Da ciò che emerge dai suoi profili social, Maria Elisa non è una persona legata al mondo dello spettacolo, come neppure Francesco, che lavora come vigile del fuoco. Maria Elisa è una sportiva e appassionata di viaggi, come si evince da alcuni scatti pubblicati sui social. Tra i suoi cantanti preferiti, oltre ovviamente alla cognata Emma, c'è anche Vasco Rossi.
Il legame fraterno
Per quanto riguarda il legame fra Emma e Francesco, si potrebbe definire indissolubile. Emma è da sempre molto legata alla sua famiglia e al fratello minore, soprannominato Checco. Un legame che si è rafforzato dopo la perdita del padre Rosario, scomparso nel 2022 per una leucemia. La cantante ha più volte raccontato quanto sia stato importante il sostegno reciproco che lei e Francesco si sono dati e di come li abbia aiutati ad attraversare quel dolore e a ritrovare la forza di andare avanti.