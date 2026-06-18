Per quanto riguarda il legame fra Emma e Francesco, si potrebbe definire indissolubile. Emma è da sempre molto legata alla sua famiglia e al fratello minore, soprannominato Checco. Un legame che si è rafforzato dopo la perdita del padre Rosario, scomparso nel 2022 per una leucemia. La cantante ha più volte raccontato quanto sia stato importante il sostegno reciproco che lei e Francesco si sono dati e di come li abbia aiutati ad attraversare quel dolore e a ritrovare la forza di andare avanti.

