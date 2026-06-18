Frank Matano si prepara a diventare papà. Il comico e conduttore 36enne, originario di Carinola, è stato fotografato dal settimanale Chi in compagnia della fidanzata Ylenia Azzurretti, visibilmente in dolce attesa. Negli scatti si vede la coppia godersi in totale relax un pranzo all'aperto a Roma, sereni ed emozionati per prepararsi ad accogliere il loro primo figlio. Ancora nessun annuncio pubblico da parte di Frank e Ylenia, che nel frattempo in vari scatti sui social in cui compaiono insieme.
Una storia d'amore all'insegna della privacy
I due sono una coppia da circa sei anni e nonostante lavorino entrambi nel mondo dello spettacolo, hanno scelto di tenere la loro vita privata lontana dai riflettori. Si sono conosciuti grazie ad amicizie in comune nel casertano. "Lei è di un paese vicino al mio, vicino a Carinola, e ci siamo conosciuti tramite comitiva. Ci siamo incontrati al tempo del Covid tramite amici di amici", aveva raccontato Matano in un'intervista.
Chi è Ylenia Azzurretti
Ylenia Azzurretti ha 36 anni ed è originaria di Caserta proprio come il compagno Frank Matano. Di professione regista, documentarista e sceneggiatrice, è laureata in Lettere Moderne all'Università Federico II di Napoli. Tra i suoi lavori c'è la sceneggiatura di All Night Long di Gianluigi Sorrentino ed Italian Business per la regia di Mario Chiavalin. Azzurretti ha anche collaborato anche con i The Jackal per la realizzazione di alcuni video. Nonostante il grande seguito su Instagram, oltre 23mila followers, la regista ha sempre preferito rimanere dietro la macchina da presa, piuttosto che comparirci di fronte.