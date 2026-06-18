I due sono una coppia da circa sei anni e nonostante lavorino entrambi nel mondo dello spettacolo, hanno scelto di tenere la loro vita privata lontana dai riflettori. Si sono conosciuti grazie ad amicizie in comune nel casertano. "Lei è di un paese vicino al mio, vicino a Carinola, e ci siamo conosciuti tramite comitiva. Ci siamo incontrati al tempo del Covid tramite amici di amici", aveva raccontato Matano in un'intervista.