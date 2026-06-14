Nel tempo, Carolina è diventata anche una presenza fondamentale nella produzione artistica di Paradiso. A lei sono dedicati alcuni dei versi più noti del suo repertorio, tra cui quelli di "Questa nostra stupida canzone d'amore", oltre a essere stata fonte d'ispirazione per l'intero album "Love".

Il cantante ha più volte raccontato quanto il suo giudizio sia importante, sottolineando come la compagna non sia influenzata dalla sua fama: ascolta le sue canzoni con spirito critico e senza alcuna soggezione legata al suo status pubblico. Un elemento che, secondo Paradiso, ha contribuito a rendere il loro rapporto ancora più autentico.