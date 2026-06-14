Le foto del matrimonio di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni
© Instagram | Le nozze di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni
© Instagram | Le nozze di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni
Tanti ospiti famosi, tra cui Jovanotti ed Emma Marrone, sabato 13 giugno nella pieve di San Nicola al matrimonio tra il cantante e l'imprenditrice, al suo fianco dal 2017
Le nozze di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni © Instagram
Nel pomeriggio di sabato 13 giugno 2026 Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni hanno coronato la loro lunga storia d'amore con il matrimonio. Le nozze sono state celebrate in Maremma, nella suggestiva cornice della pieve di San Nicola, nel centro storico di Capalbio, in provincia di Grosseto. Una cerimonia religiosa raccolta e lontana dall'esposizione mediatica più invadente, ma comunque seguita all'esterno da numerosi fan e curiosi accorsi per salutare il cantautore.
A rendere ancora più significativo il momento è stata la presenza della loro figlia, la piccola Anna, nata nel 2025, che gli sposi hanno tenuto in braccio durante lo scambio delle promesse. Dopo la funzione, i festeggiamenti hanno riunito amici e colleghi del mondo della musica e dello spettacolo, tra cui Jovanotti, Emma Marrone, Coez, Franco126, Alessandro Borghi, Nicola Savino e il produttore Dario "Dardust" Faini, oltre a diversi altri volti noti legati alla coppia.
La scelta di Capalbio non è casuale. La coppia è infatti molto legata alla Maremma toscana, dove possiede anche una casa nella zona dell'Argentario. Il sì è stato pronunciato nella storica pieve di San Nicola, un luogo dal forte valore simbolico e dalla dimensione raccolta, perfetto per un matrimonio che gli sposi hanno voluto mantenere il più possibile intimo.
© Instagram | Le nozze di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni
© Instagram | Le nozze di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni
L'annuncio delle nozze era arrivato già all'inizio del 2026, mentre la conferma più "social" era emersa durante il Festival di Sanremo, quando un video virale mostrava la coppia mentre ballava su un terrazzo ligure sulle note di "Per sempre sì" di Sal Da Vinci. Nelle immagini compariva anche l'anello di fidanzamento, che aveva reso ufficiale ciò che i fan già avevano intuito.
Dietro la storia d'amore con Tommaso Paradiso c'è Carolina Sansoni, nata a Roma nel 1992 e protagonista di un percorso professionale costruito tra moda, comunicazione e impresa digitale. Dopo la formazione nella Capitale, si è trasferita a Londra per specializzarsi in Fashion Business all'Istituto Marangoni, ampliando poi il proprio profilo con un master in International Business alla Hult International Business School tra Londra e New York.
Prima di intraprendere la strada imprenditoriale, ha maturato esperienza in realtà di primo piano come KPMG, entrando poi in contatto con il mondo del fashion system attraverso collaborazioni con marchi di alto livello. Un percorso che le ha permesso di costruire una solida credibilità nel settore.
Oggi Carolina Sansoni è una figura affermata nel mondo dell'imprenditoria digitale. Ha fondato Denoise Design, una piattaforma e-commerce dedicata alla valorizzazione di talenti emergenti della moda. A questa attività ha affiancato Talk in Pills, un'agenzia di comunicazione digitale che rappresenta un ulteriore tassello del suo lavoro nel settore creativo e strategico.
La relazione tra Carolina Sansoni e Tommaso Paradiso è iniziata nel 2017, quando lei aveva 27 anni e lui 33. Il primo incontro è avvenuto in un contesto del tutto inusuale rispetto all'immaginario delle storie tra artisti e celebrity: non uno studio di registrazione o un evento musicale, ma gli spalti di una partita di calcio.
Da quel momento è scattata un'intesa immediata, rafforzata da interessi comuni come i viaggi, la passione per il buon cibo e l'amore per gli animali. Un legame cresciuto rapidamente e diventato centrale nella vita del cantautore.
Nel tempo, Carolina è diventata anche una presenza fondamentale nella produzione artistica di Paradiso. A lei sono dedicati alcuni dei versi più noti del suo repertorio, tra cui quelli di "Questa nostra stupida canzone d'amore", oltre a essere stata fonte d'ispirazione per l'intero album "Love".
Il cantante ha più volte raccontato quanto il suo giudizio sia importante, sottolineando come la compagna non sia influenzata dalla sua fama: ascolta le sue canzoni con spirito critico e senza alcuna soggezione legata al suo status pubblico. Un elemento che, secondo Paradiso, ha contribuito a rendere il loro rapporto ancora più autentico.
Nonostante la notorietà del cantante, la coppia ha sempre cercato di mantenere una forte riservatezza. Vivono a Fiumicino, alle porte di Roma, in una quotidianità costruita lontano dai riflettori, condivisa con i loro due cani, Ugo e Pina.
La nascita della figlia Anna ha ulteriormente consolidato il loro legame, segnando un cambiamento profondo nelle priorità di Paradiso, sempre più orientato alla vita familiare e alla dimensione domestica rispetto al ritmo dei tour e della scena musicale.
Il percorso che ha portato al matrimonio è stato accompagnato anche da momenti pubblici diventati virali. Il video condiviso durante Sanremo, che mostrava la coppia ballare insieme su un terrazzo ligure, aveva già fatto intuire la solidità del loro rapporto. L'anello di fidanzamento, ben visibile nelle immagini, aveva anticipato la conferma ufficiale delle nozze.
Oggi quel percorso è diventato realtà: Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni si sono sposati, suggellando una relazione nata nel 2017 e cresciuta tra vita privata, carriera e una complicità sempre più evidente.