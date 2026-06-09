Tommaso Paradiso si sposa a Capalbio

Tra le opere più rilevanti, una Madonna in Trono con Bambino e santi e raffigurazioni di San Nicola di Bari e San Lorenzo. La Pieve ha una superficie interna di circa 260 metri quadrati e può accogliere tra le 80 e le 100 persone sedute: una capienza che può quasi raddoppiare considerando i posti in piedi. Per sabato sono attesi infatti parecchi invitati, tra parenti, amici e colleghi del mondo dello spettacolo, da Coez a Franco126.