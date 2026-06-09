Tommaso Paradiso si sposa a Capalbio

Tommaso Paradiso si sposa in Toscana, a Capalbio, in questa estate affollatissima di matrimoni di famosi. Sarà la Pieve di San Nicola a Capalbio, in provincia di Grosseto, a ospitare il 13 giugno le nozze tra il cantante e la compagna Carolina Sansoni. La cerimonia sarà religiosa e officiata dal parroco del borgo, don Marcello Serio. Lo apprende l'Adnkronos da fonti vicine ad ambienti musicali.
L'annuncio a Sanremo
Paradiso aveva annunciato le nozze con la storica compagna Carolina, imprenditrice digitale, all’inizio del 2026. Poi, durante la partecipazione al Festival di Sanremo, dove il cantante era in gara con "I Romantici", la coppia aveva rilanciato con un video diventato virale su TikTok: sulle note di "Per sempre sì", il brano di Sal Da Vinci, la coppia ballava sulla ormai famigerata coreografia mostrando alla fine un vistoso anello al dito della futura sposa.
Coez e Franco126 tra gli ospiti attesi
La Pieve di San Nicola, affacciata su piazza della Repubblica nel cuore del centro storico, è uno dei gioielli architettonici del paese maremmano. Costruita tra il 1100 e il 1200, la chiesa conserva una stratificazione di elementi romanici, gotici e rinascimentali: facciata sobria con portale ad arco gotico e rosone, navata unica con volte a crociera e cappelle laterali decorate da affreschi di scuola senese e umbro‑laziale.
Tra le opere più rilevanti, una Madonna in Trono con Bambino e santi e raffigurazioni di San Nicola di Bari e San Lorenzo. La Pieve ha una superficie interna di circa 260 metri quadrati e può accogliere tra le 80 e le 100 persone sedute: una capienza che può quasi raddoppiare considerando i posti in piedi. Per sabato sono attesi infatti parecchi invitati, tra parenti, amici e colleghi del mondo dello spettacolo, da Coez a Franco126.