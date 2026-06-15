Il rinnovo delle promesse di Fabio Fognini e Flavia Pennetta © Instagram
Dieci anni dopo il loro primo sì, Fabio Fognini e Flavia Pennetta hanno scelto di celebrare un nuovo capitolo della loro storia d'amore con una festa emozionante organizzata in riva al mare. Per festeggiare le cosiddette nozze di alluminio, la coppia ha vissuto una giornata speciale a Sanremo, circondata dagli affetti più cari e dai tre figli, trasformando l'anniversario in un simbolico rinnovo delle promesse matrimoniali.
La sorpresa organizzata da Flavia Pennetta
A rendere ancora più memorabile la ricorrenza è stata l'iniziativa dell'ex tennista pugliese. Flavia ha infatti preparato tutto senza svelare nulla al marito, che è arrivato sulla spiaggia bendato e completamente ignaro di ciò che lo attendeva. Accompagnato dalle note di "A mano a mano" di Rino Gaetano, Fognini ha scoperto solo all'ultimo momento la presenza della moglie, dei figli Federico, Farah e Flaminia e di amici e parenti riuniti per celebrare il loro amore. Le immagini condivise sui social hanno mostrato una cerimonia semplice ma intensa, caratterizzata da un'atmosfera familiare e da momenti di grande emozione.
Un nuovo sì davanti alle persone più importanti
La celebrazione è stata pensata come una sorta di matrimonio bis, con uno scambio simbolico di promesse davanti alle persone che hanno accompagnato la coppia in questi dieci anni di vita insieme. I protagonisti della giornata non sono stati soltanto Fabio e Flavia, ma anche i loro tre figli, presenti durante tutto l'evento. Le foto pubblicate sui social raccontano una serata scandita da sorrisi, abbracci e momenti di complicità, con il mare della Liguria a fare da sfondo.
Il dress code total white
Per l'occasione, gli sposi hanno scelto un elegante tema total white, perfettamente in sintonia con la location sul mare e con il clima estivo della festa. Flavia Pennetta ha indossato un lungo abito bianco dal taglio morbido, impreziosito da dettagli floreali e giochi di trasparenze che hanno donato leggerezza e romanticismo al look. Fabio Fognini ha invece optato per un'eleganza informale, sfoggiando una giacca bianca abbinata a una maglia color beige e pantaloni dal taglio rilassato. Anche gli ospiti hanno rispettato il dress code scelto dalla coppia, contribuendo a creare un colpo d'occhio armonioso e luminoso che ha reso ancora più suggestiva la scenografia della cerimonia.
Gli ospiti presenti alla festa
Accanto ai familiari non sono mancati alcuni amici molto vicini alla coppia. Tra i volti più noti presenti all'evento c'erano anche Giada Lini e il compagno Graziano Di Prima.
Una storia d'amore nata dall'amicizia
Quella tra Fabio Fognini e Flavia Pennetta è considerata una delle relazioni più solide del panorama sportivo italiano. Prima di diventare una coppia, i due si conoscevano già grazie al mondo del tennis e hanno costruito nel tempo un rapporto che dall'amicizia si è trasformato in qualcosa di più profondo. Il fidanzamento è arrivato nel 2014, mentre il matrimonio è stato celebrato due anni dopo a Ostuni. Da allora hanno formato una famiglia insieme ai figli Federico, Farah e Flaminia, mantenendo sempre una certa riservatezza sulla propria vita privata.