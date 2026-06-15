Sanremo

Fabio Fognini e Flavia Pennetta, nuovo sì in spiaggia per celebrare dieci anni d'amore

La cerimonia è stata organizzata all'insaputa dell'ex tennista ligure, che è stato portato bendato fino al lido e si è trovato di fronte alla sorpresa

15 Giu 2026 - 12:25
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
Il rinnovo delle promesse di Fabio Fognini e Flavia Pennetta © Instagram

Il rinnovo delle promesse di Fabio Fognini e Flavia Pennetta © Instagram

Dieci anni dopo il loro primo sì, Fabio Fognini e Flavia Pennetta hanno scelto di celebrare un nuovo capitolo della loro storia d'amore con una festa emozionante organizzata in riva al mare. Per festeggiare le cosiddette nozze di alluminio, la coppia ha vissuto una giornata speciale a Sanremo, circondata dagli affetti più cari e dai tre figli, trasformando l'anniversario in un simbolico rinnovo delle promesse matrimoniali.

Leggi anche

Fabio Fognini: “Ho sofferto di attacchi di panico”

Da Sinner a Fedez: quando mamme, mogli e fidanzate "rubano" la scena

La sorpresa organizzata da Flavia Pennetta

 A rendere ancora più memorabile la ricorrenza è stata l'iniziativa dell'ex tennista pugliese. Flavia ha infatti preparato tutto senza svelare nulla al marito, che è arrivato sulla spiaggia bendato e completamente ignaro di ciò che lo attendeva. Accompagnato dalle note di "A mano a mano" di Rino Gaetano, Fognini ha scoperto solo all'ultimo momento la presenza della moglie, dei figli Federico, Farah e Flaminia e di amici e parenti riuniti per celebrare il loro amore. Le immagini condivise sui social hanno mostrato una cerimonia semplice ma intensa, caratterizzata da un'atmosfera familiare e da momenti di grande emozione.

Leggi anche

Fabio Fognini annuncia a "Verissimo": "Io e Flavia aspettiamo una bimba"

Flavia Pennetta e l'amore con Fognini: "Fabio mi guardava ma eravamo entrambi fidanzati"

Un nuovo sì davanti alle persone più importanti

 La celebrazione è stata pensata come una sorta di matrimonio bis, con uno scambio simbolico di promesse davanti alle persone che hanno accompagnato la coppia in questi dieci anni di vita insieme. I protagonisti della giornata non sono stati soltanto Fabio e Flavia, ma anche i loro tre figli, presenti durante tutto l'evento. Le foto pubblicate sui social raccontano una serata scandita da sorrisi, abbracci e momenti di complicità, con il mare della Liguria a fare da sfondo.

Leggi anche

Flavia Pennetta e Fabio Fognini, è nata la terza figlia: si chiama Flaminia

Flavia Pennetta è in dolce attesa: "Tre è il numero perfetto"

Il dress code total white

 Per l'occasione, gli sposi hanno scelto un elegante tema total white, perfettamente in sintonia con la location sul mare e con il clima estivo della festa. Flavia Pennetta ha indossato un lungo abito bianco dal taglio morbido, impreziosito da dettagli floreali e giochi di trasparenze che hanno donato leggerezza e romanticismo al look. Fabio Fognini ha invece optato per un'eleganza informale, sfoggiando una giacca bianca abbinata a una maglia color beige e pantaloni dal taglio rilassato. Anche gli ospiti hanno rispettato il dress code scelto dalla coppia, contribuendo a creare un colpo d'occhio armonioso e luminoso che ha reso ancora più suggestiva la scenografia della cerimonia.

Gli ospiti presenti alla festa

 Accanto ai familiari non sono mancati alcuni amici molto vicini alla coppia. Tra i volti più noti presenti all'evento c'erano anche Giada Lini e il compagno Graziano Di Prima. 

Google Preferred Site

Una storia d'amore nata dall'amicizia

 Quella tra Fabio Fognini e Flavia Pennetta è considerata una delle relazioni più solide del panorama sportivo italiano. Prima di diventare una coppia, i due si conoscevano già grazie al mondo del tennis e hanno costruito nel tempo un rapporto che dall'amicizia si è trasformato in qualcosa di più profondo. Il fidanzamento è arrivato nel 2014, mentre il matrimonio è stato celebrato due anni dopo a Ostuni. Da allora hanno formato una famiglia insieme ai figli Federico, Farah e Flaminia, mantenendo sempre una certa riservatezza sulla propria vita privata.

Fabio Fognini e Flavia Pennetta genitori per la terza volta

1 di 21

flavia pennetta
fabio fognini