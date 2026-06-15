Per l'occasione, gli sposi hanno scelto un elegante tema total white, perfettamente in sintonia con la location sul mare e con il clima estivo della festa. Flavia Pennetta ha indossato un lungo abito bianco dal taglio morbido, impreziosito da dettagli floreali e giochi di trasparenze che hanno donato leggerezza e romanticismo al look. Fabio Fognini ha invece optato per un'eleganza informale, sfoggiando una giacca bianca abbinata a una maglia color beige e pantaloni dal taglio rilassato. Anche gli ospiti hanno rispettato il dress code scelto dalla coppia, contribuendo a creare un colpo d'occhio armonioso e luminoso che ha reso ancora più suggestiva la scenografia della cerimonia.