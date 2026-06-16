Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti, nozze bis a Palermo: le foto
© Instagram | La famiglia di Balzaretti e Abbagnato
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L'ex étoile e l'ex calciatore hanno celebrato il loro anniversario con una nuova promessa d'amore nella città dove tutto è cominciato. Dopo la cerimonia religiosa, i festeggiamenti si sono spostati all'Orto Botanico di Palermo
Abbagnato e Balzaretti © Instagram
Ci sono anniversari che si festeggiano con una cena, altri con un viaggio. Poi ci sono quelli che meritano qualcosa di più grande. È quello che hanno pensato Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti, che per celebrare i loro quindici anni di matrimonio hanno deciso di tornare davanti all'altare e pronunciare ancora una volta quel "sì" che nel 2011 aveva cambiato le loro vite.
La cornice scelta non poteva che essere Palermo, la città che custodisce le radici della ballerina e il luogo dove il destino li ha fatti incontrare. Un ritorno alle origini che ha trasformato l'anniversario in qualcosa di molto più profondo di una semplice festa: una dichiarazione d'amore rinnovata davanti alle persone più care.
Per capire il significato di questa celebrazione bisogna tornare indietro nel tempo. Quando si conobbero, Federico Balzaretti giocava nel Palermo e fu un amico comune a organizzare quella cena destinata a cambiare tutto. Da quel momento la loro storia non si è più fermata.
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Negli anni sono arrivati il matrimonio nella splendida Cappella Palatina, la nascita dei figli Julia e Gabriel e una famiglia allargata costruita con affetto e naturalezza insieme a Lucrezia e Ginevra, le figlie che Balzaretti aveva avuto da una precedente relazione e che Abbagnato ha sempre considerato parte integrante della sua vita.
Per questo Palermo non è stata una scelta casuale. È il luogo dei ricordi più belli, quello che ancora oggi rappresenta il punto di partenza della loro storia.
Dopo la cerimonia religiosa, i festeggiamenti si sono spostati all'Orto Botanico di Palermo, trasformato per l'occasione in uno scenario quasi fiabesco. Candele, fiori bianchi, musica e spettacoli di danza hanno accompagnato una serata pensata per celebrare non solo un anniversario, ma un percorso condiviso.
Anche gli outfit hanno raccontato due momenti diversi della giornata. Per il rinnovo delle promesse, Abbagnato ha scelto un elegante completo in seta bianca, mentre Balzaretti ha puntato su un raffinato abito color crema. Al ricevimento, invece, entrambi hanno cambiato stile: lei ha indossato un sofisticato abito impreziosito da cristalli dorati, lui un originale completo total white dal gusto contemporaneo.
Quindici anni dopo quel primo sì, la sensazione è che il tempo abbia aggiunto profondità a un legame già forte. E mentre amici e familiari brindavano sotto il cielo di Palermo, Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti hanno dimostrato che alcune storie d'amore, invece di consumarsi, diventano ancora più belle con il passare degli anni.