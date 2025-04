Eleonora Abbagnato, scenata di gelosia a Federico Balzaretti: scopri per colpa di chi

Alessia Marcuzzi durante il programma "Obbligo o Verità" domanda a Eleonora Abbagnato di raccontare una delle liti più assurde con il marito Federico Balzaretti. E l’étoile sorprende tutti per la sua spontaneità nel descrivere il litigio causato dalla sua gelosia nei confronti di una “collega televisiva” di Federico. "Gli metteva il c… in faccia" ha detto la Abbagnato non nascondendo il suo fastidio. Poi Balzaretti ha confermato le scenate della moglie per le collaborazioni durante le trasmissioni sportive. La coppia ha lasciato intendere che anche la foto pubblicata sui social di Federico con Diletta Leotta (anche se i due non la menzionano direttamente, al pubblico è chiaro che il riferimento è proprio a lei) ha scatenato malumori in casa.