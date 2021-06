Abbagnato e Balzaretti insieme da 10 anni, guarda le foto dell’anniversario super-romantico

Addio Parigi, bentornata Roma. Eleonora Abbagnato dopo aver salutato con uno spettacolo da standing ovation l’Opera della capitale francese dove l’etoile italiana ha rivestito per anni il ruolo di direttrice del corpo di ballo, torna a Roma e festeggia. Una data importante: l’anniversario di matrimonio con l’ex calciatore Federico Balzaretti. Per i dieci anni insieme la coppia ha organizzato una festa in grande stile…

Abiti bianchi, pizzi e ricami per un party all’insegna del romanticismo. Per l’anniversario di matrimonio di Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti è andato in scena un mood dolcissimo, raffinato, elegante e decisamente sentimentale. La coppia, di bianco vestita, sempre schiva e riservata, ha riservato siparietti di passione con baci calienti davanti alla torta e grandi risate con gli amici.



Eleonora e Federico sono apparsi più innamorati che mai in uno scambio continuo di attenzioni e baci. Hanno trascorso la giornata romana tra i prati e i fiori, ma poi in serata si sono trasferiti in una suite con vista sul Colosseo per una notte romantica. Sfoglia la gallery e guarda ogni emozione di questa bella festa…

