Eleonora Abbagnato e Mariano Di Vaio testimoni di lifestyle
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I due celebreranno di nuovo la loro unione il prossimo 13 giugno. Una grande festa di famiglia con un piccolo imprevisto che divide gli invitati
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Un amore lungo, solido e capace di superare anche le distanze. Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti hanno deciso di dirsi nuovamente "sì".
A distanza di 15 anni dal loro primo matrimonio, celebrato nel giugno del 2011 nella splendida cornice della Cappella Palatina di Palazzo dei Normanni, la coppia rinnoverà le promesse d’amore il prossimo 13 giugno a Palermo, la città dove per loro tutto è iniziato.
La cerimonia prevederà un rito in chiesa seguito da un grande ricevimento. Per la direttrice del corpo di ballo dell'Opera di Roma e l'ex calciatore, oggi dirigente sportivo, si tratta di un modo per celebrare una felicità costruita giorno dopo giorno. La coppia ha sempre vissuto l'unione con immensa gioia: "Ci siamo divertiti come dei pazzi al nostro matrimonio. Ci sposeremmo altre dieci volte per celebrare il momento perfetto in cui ci siamo incontrati", ha dichiarato la ballerina.
Un percorso che ha portato alla nascita di Julia e Gabriel, ma che ha visto anche la Abbagnato accogliere con amore Lucrezia e Ginevra, le prime due figlie nate da una precedente relazione di Balzaretti. Una famiglia allargata e affiatata che si ritroverà al gran completo nel capoluogo siciliano.
Nonostante l'entusiasmo dei preparativi, l'evento porta con sé un piccolo e curioso imprevisto legato alla data prescelta. Il 13 giugno, giorno tradizionalmente gettonatissimo per i festeggiamenti in quanto dedicato a Sant'Antonio, coincide infatti con la data delle nozze scelta da un altro volto noto del panorama artistico italiano: il cantante Tommaso Paradiso che, insieme alla compagna Carolina Sansoni, ha già scelto come location l'Argentario, in Toscana, rinomata meta esclusiva del jet set nazionale.
Avendo diversi invitati in comune all'interno del mondo dello spettacolo e dello sport, molti ospiti si troveranno di fronte a un vero e proprio bivio, dovendo decidere a quale dei due eventi partecipare. Un piccolo "neo" logistico che tuttavia non spegne la gioia della coppia, pronta a rivivere l'emozione del giorno più bello nella loro terra d'origine.
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