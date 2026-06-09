La cerimonia prevederà un rito in chiesa seguito da un grande ricevimento. Per la direttrice del corpo di ballo dell'Opera di Roma e l'ex calciatore, oggi dirigente sportivo, si tratta di un modo per celebrare una felicità costruita giorno dopo giorno. La coppia ha sempre vissuto l'unione con immensa gioia: "Ci siamo divertiti come dei pazzi al nostro matrimonio. Ci sposeremmo altre dieci volte per celebrare il momento perfetto in cui ci siamo incontrati", ha dichiarato la ballerina.