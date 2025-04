Tapiro d'oro a Diletta Leotta dopo la scenata di gelosia di Eleonora Abbagnato

Per cercare di spegnere questa polemica e favorire un riavvicinamento, Diletta Leotta si offre di invitare Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti come ospiti del suo podcast "Mamma Dilettante". "Li invito ufficialmente così creiamo una bella rete tra donne amiche, dobbiamo essere solidali ed empatiche tra di noi. Hanno una famiglia stupenda e non vedo l'ora di vederli e fare una bella intervista insieme a loro", racconta la conduttrice. E aggiunge: "Mando un abbraccio a Eleonora, a Federico e a tutti quanti. Vi aspetto nel mio podcast". Diletta, infine, saluta Valerio Staffelli e si porta a casa il suo 11esimo tapiro d'oro.