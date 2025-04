Incalzata da Staffelli, Helena rivela anche le sue antipatie per gli inquilini della casa: "Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice… Zeudi Di Palma". E proprio su quest'ultima, riferendosi all'esultanza dopo la vittoria di Jessica, commenta: "Fino a due sere prima mi faceva solo complimenti. Amici, amici e poi ti rubano la bici…". L'inviato, che in questi giorni ha portato avanti l'inchiesta sui gruppi fandom che pilotano i voti, le chiede se Lorenzo Spolverato è stato protetto dal GF. "No, secondo me era protetto da una forza che non conosco. Magari da un Grande Fratelliho", risponde Helena.