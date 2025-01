Eleonora Abbagnato e Mariano Di Vaio celebrano la nuova frontiera del lifestyle

Alla cena di lancio, al The Dome in Piazza Duomo a Milano, Nobili ha raccontato il progetto: "La nostra missione è trasformare la salute in un’esperienza quotidiana e accessibile. Con la nostra piattaforma vogliamo offrire soluzioni che uniscano innovazione tecnologica e attenzione ai bisogni individuali, rendendo il benessere semplice e naturale".