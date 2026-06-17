La storia tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione è iniziata nel 2019 davanti alle telecamere di Uomini e Donne. Lui sedeva sul trono del programma di Maria De Filippi, mentre lei era una delle corteggiatrici che aveva attirato maggiormente la sua attenzione. L'intesa tra i due è stata immediata e, dopo la scelta finale, hanno deciso di vivere la relazione lontano dai riflettori. Da allora non si sono più separati, costruendo passo dopo passo una vita insieme a Bologna.