Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli si sono sposati, le foto delle nozze
© Tgcom24
© Tgcom24
Andrea Cerioli con Arianna e Allegra © Instagram
La famiglia di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione è pronta ad allargarsi ancora. La coppia nata negli studi di Uomini e Donne ha condiviso sui social una notizia che i fan aspettavano da tempo: presto diventeranno genitori per la seconda volta. Ad accompagnare l'annuncio, una serie di fotografie dal sapore familiare e una dedica dolcissima rivolta alla bambina in arrivo, con la piccola Allegra già protagonista dell'attesa.
A comunicare la gravidanza sono stati gli stessi Andrea e Arianna attraverso un post pubblicato su Instagram. Negli scatti condivisi si vedono i due futuri genitori insieme alla loro primogenita, seduti sul divano di casa in un'atmosfera intima e serena. A catturare l'attenzione è anche il pancione dell'influencer, ormai ben visibile.
Le immagini sono state accompagnate da parole cariche di affetto: "Ehi Piccolina! Sappi che qui c'è la sorella migliore del mondo che chiede sempre di te. Ti stiamo aspettando". Un messaggio che lascia chiaramente intendere come il nuovo arrivo sarà una femminuccia.
Nelle fotografie pubblicate dalla coppia c'è spazio soprattutto per Allegra, nata il 6 febbraio 2024. La bambina appare sorridente accanto ai genitori e sembra già vivere con entusiasmo l'arrivo della sorellina.
Per il momento Andrea e Arianna non hanno rivelato né il nome scelto per la piccola né la data prevista per il parto. Nonostante questo, l'annuncio ha immediatamente raccolto migliaia di commenti e messaggi di congratulazioni da parte di amici, colleghi e follower che seguono la loro storia fin dagli inizi.
L'arrivo del secondo figlio rappresenta la realizzazione di un progetto che la coppia non aveva mai nascosto. Dopo la nascita di Allegra, infatti, sia Andrea che Arianna avevano più volte raccontato il desiderio di costruire una famiglia numerosa e di regalare alla loro bambina un fratellino o una sorellina.
A poco più di due anni dall'arrivo della primogenita, la casa dei Cerioli si prepara così ad accogliere una nuova bambina, portando ancora più gioia nella vita della coppia.
La storia tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione è iniziata nel 2019 davanti alle telecamere di Uomini e Donne. Lui sedeva sul trono del programma di Maria De Filippi, mentre lei era una delle corteggiatrici che aveva attirato maggiormente la sua attenzione. L'intesa tra i due è stata immediata e, dopo la scelta finale, hanno deciso di vivere la relazione lontano dai riflettori. Da allora non si sono più separati, costruendo passo dopo passo una vita insieme a Bologna.
Il primo grande traguardo è arrivato nel febbraio 2024 con la nascita di Allegra. Pochi mesi dopo, Andrea ha chiesto ad Arianna di sposarlo. Il matrimonio è stato celebrato il 24 maggio 2025 a Valle di Badia, suggestivo borgo toscano in provincia di Pisa. Accanto agli sposi c'erano amici, parenti e naturalmente la piccola Allegra, che durante la cerimonia ha avuto un ruolo speciale portando le fedi.
Ora per Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si apre un nuovo capitolo. Dopo il matrimonio e la nascita della loro prima figlia, la coppia si prepara ad accogliere una seconda bambina, confermando ancora una volta la solidità di una storia d'amore nata in televisione e diventata, anno dopo anno, una vera famiglia.
© Tgcom24
© Tgcom24