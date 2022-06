Andrea Cerioli ha ripreso i chili persi all'"Isola dei Famosi": "Sto iniziando a sembrare un'otaria"

Sto iniziando ad assomigliare a un'otaria , loro però sono adorabili". Inizia così un lungo post di Andrea Cerioli , ex tronista di "Uomini e Donne", in cui ha svelato ai fan di aver ripreso tutti i 22 chili persi all'" Isola dei Famosi ", a cui ha partecipato lo scorso anno. Non contento del suo aspetto fisico, l'influencer ha quindi deciso d'iniziare uno stile di vita sano per perdere peso e rimettersi in forma.

"I miei kg in più sono distribuiti male, perché io metto peso solo nel girovita, tipo

un fenicottero

abitudini quotidiane

, quindi mi sono promesso, in primis per sentirmi meglio e poi perché mi sono fatto una sfida personale che non posso assolutamente perdere, che da oggi avrei davvero fatto il check generale delle mie". Via, quindi, a dieta e allenamento fisico.

L'ex tronista non ha, però, voluto raccontare ai follower che tipo di alimentazione seguirà. "Mi state scrivendo in 200 la dieta che inizio. Allora, non la scrivo perché

la dieta va fatta fare da nutrizionista

… quindi, qualsiasi cosa scriva riceverei un milione di 'non fare, non dire, così è malsano…' Quindi, io farò una dieta che per me va bene! Fatevi consigliare per quella. Per quanto riguarda l'allenamento, per le prossime tre settimane farò un'ora e mezza al giorno di cardio, più la parte di corpo libero per provare a mantenere tutto il tono muscolare. Praticamente avrò un brutto carattere per i prossimi 21 giorni".