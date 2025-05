Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono sposati, le foto delle nozze

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono detti "sì" in una cerimonia da favola in Toscana, nella splendida cornice di Valle di Badia, un incantevole borgo immerso nel verde in provincia di Pisa. Andrea ha iniziato le sue promesse parlando dal cuore: “Sei davvero una grande mamma e la mia ti avrebbe amata moltissimo”. Arianna, visibilmente commossa, ha risposto: “Tu per me sei tante cose. Sei presenza anche quando siamo lontani. Sei protezione ogni volta che mi vedi vulnerabile. Sei premura nei piccoli gesti, che fai senza che io li chieda”. A portare le fedi la piccola Allegra.