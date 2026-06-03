Fotogallery - Emma Marrone ha spento 40 candeline, ecco la super-festa
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Dai commenti social rivolti all'artista salentina agli attacchi contro Tiziano Ferro:critiche e giudizi inopportuni sui corpi dei cantanti stanno diventando una vera ossessione
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Ormai, purtroppo, basta un video pubblicato sui social, una fotografia scattata durante un concerto o una semplice apparizione pubblica perché il dibattito si sposti dalla musica all'aspetto fisico. È successo ancora una volta alla cantante Emma Marrone, finita nel mirino di alcuni utenti che hanno commentato il suo corpo anziché il contenuto del video condiviso online.
Un episodio che ha riacceso una discussione mai davvero sopita: perché il corpo dei personaggi famosi continua a essere considerato terreno libero per giudizi, osservazioni e critiche? La cantante salentina ha deciso di rispondere, ricordando che dietro ogni profilo pubblico esiste una persona con una propria sensibilità. Una riflessione che nelle ultime settimane ha coinvolto anche Tiziano Ferro, bersaglio di commenti simili dopo le prime date del suo nuovo tour.
Tutto è nato da un commento pubblicato sotto un video di Emma Marrone su X. Un'utente le ha suggerito di mettersi a dieta, ricevendo una risposta immediata e ironica dalla cantante: “Sì, mandami la tua! Intanto corro verso la vastità che me ne frega dell’ossessione che hai per il mio corpo“. “Oddio se non accetti nemmeno un’osservazione innocente, non stai messa bene!”, ha ribattuto l’utente nei commenti. “Non c’è niente di innocente nel criticare la gente sui social“, ribadisce, giustamente, Emma tagliando la questione.
Una posizione che l'artista porta avanti da anni. Nel corso della sua carriera, infatti, è stata spesso costretta a confrontarsi con osservazioni sul proprio peso, sui cambiamenti del suo corpo e perfino con accuse infondate riguardanti l'utilizzo di farmaci dimagranti.
Il body shaming poi non colpisce solo le donne: non risparmia neppure gli uomini. Lo sa bene Tiziano Ferro, che dopo il debutto del suo tour a Lignano Sabbiadoro si è ritrovato al centro di commenti concentrati esclusivamente sul suo aspetto fisico. Una situazione che ha spinto il rapper Shade a intervenire pubblicamente su X in difesa dell'artista di latina: "Madonna certo che su sto social la gente è fissata coi corpi delle cantanti e dei cantanti, chissà che drammi irrisolti avete per commentare con così tanta cattiveria manco vi avessero fatto qualcosa di personale". Nel caso di Ferro, la vicenda assume un significato ancora più profondo.
Il cantautore non ha mai nascosto il rapporto complesso vissuto con il proprio corpo fin dall'adolescenza. Persino il titolo dell'album "111", uno dei più importanti della sua carriera, faceva riferimento al peso raggiunto da ragazzo e alle difficoltà affrontate nel percorso di accettazione personale. Una storia raccontata apertamente attraverso la musica e le interviste, che rende ancora più evidente quanto certi commenti possano colpire ferite già conosciute.
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