Il body shaming poi non colpisce solo le donne: non risparmia neppure gli uomini. Lo sa bene Tiziano Ferro, che dopo il debutto del suo tour a Lignano Sabbiadoro si è ritrovato al centro di commenti concentrati esclusivamente sul suo aspetto fisico. Una situazione che ha spinto il rapper Shade a intervenire pubblicamente su X in difesa dell'artista di latina: "Madonna certo che su sto social la gente è fissata coi corpi delle cantanti e dei cantanti, chissà che drammi irrisolti avete per commentare con così tanta cattiveria manco vi avessero fatto qualcosa di personale". Nel caso di Ferro, la vicenda assume un significato ancora più profondo.