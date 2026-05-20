Belen lascia un commento inaspettato a Emma Marrone su Instagram

Scambio di commenti inaspettato tra Belen Rodriguez ed Emma Marrone su Instagram. La showgirl di origine argentina ha scritto dolcissime parole per la cantante dopo aver visto le sue ultime foto prima dell'imminente tour estivo. "Bellissima, posso dire? Sempre più bella!", ha commentato Belen, che ha poi osservato come Emma abbia anticipato la moda delle lentiggini di parecchi anni. "Bellissima tu", ha risposto l'artista, con tanto di emoji di un cuore in fiamme.
I passati dissapori tra Belen ed Emma
Questo scambio di complimenti è significativo perché rappresenta un cambiamento importante rispetto al passato, quando Emma e Belen erano considerate "nemiche" per va delle loro storie d'amore con Stefano De Martino. Nel corso del tempo la cantante ha parlato più volte della fine del rapporto con il conduttore ed è tornata sull'argomento anche nel corso di una recente intervista: "Siamo stati insieme in un periodo in cui le nostre vite stavano scoppiando. Con Stefano ho avuto una bellissima relazione, è stato il fidanzato che mi ha fatto più ridere di tutti. È finita in maniera turbolenta, ma c'erano i riflettori puntati e altre persone di mezzo. Non è la prima storia che finisce per corna, ma avevamo 20 anni".
La relazione tra Belen e Stefano De Martino
In seguito alla fine della storia con Emma Marrone, durata dal 2009 al 2012, De Martino ha vissuto per parecchi anni una relazione intensa con Belen Rodriguez, che ha conosciuto dietro le quinte di Amici, dove lavorava come ballerino professionista. Dopo un chiacchieratissimo matrimonio, avvenuto nel 2013, la coppia ha avuto un figlio, Santiago, nato nello stesso anno. Nel 2015 i due si sono separati: Belen ha iniziato una relazione con Antonio Spinalbese, mentre De Martino avrebbe avuto alcuni flirt mai ufficializzati.
Le presunte frequentazioni di De Martino
Nel corso degli anni, Stefano De Martino è stato più volte associato a diverse figure del mondo dello spettacolo. Tra le donne indicate dal gossip come presunti flirt del conduttore compaiono Antonella Fiordelisi, Alessia Marcuzzi e Angela Nasti, anche se molte voci di corridoio non hanno mai ricevuto conferme ufficiali.
La relazione tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli
L'estate scorsa, invece, l'attenzione mediatica si era concentrata sulla relazione con Caroline Tronelli. I due erano stati fotografati insieme durante una vacanza in Sardegna e la loro frequentazione aveva rapidamente attirato l'interesse della cronaca rosa. La vicenda aveva assunto contorni ancora più delicati quando un video privato della coppia, registrato dalle telecamere di sorveglianza della residenza romana della ragazza, era stato sottratto da un hacker e diffuso online.
Gli ultimi gossip su Stefano De Martino
Poco tempo dopo sarebbe arrivata la rottura. Da quel momento, le indiscrezioni sentimentali attorno a De Martino si sono spostate su nuove presunte frequentazioni. Tra queste, quella con Rocío Muñoz Morales, fotografata dai paparazzi davanti all'abitazione del conduttore. Secondo alcuni rumor, tra i due ci sarebbe stata una particolare sintonia già a partire dai primi mesi del 2025.