Belen lascia un commento inaspettato a Emma Marrone su Instagram

Questo scambio di complimenti è significativo perché rappresenta un cambiamento importante rispetto al passato, quando Emma e Belen erano considerate "nemiche" per va delle loro storie d'amore con Stefano De Martino. Nel corso del tempo la cantante ha parlato più volte della fine del rapporto con il conduttore ed è tornata sull'argomento anche nel corso di una recente intervista: "Siamo stati insieme in un periodo in cui le nostre vite stavano scoppiando. Con Stefano ho avuto una bellissima relazione, è stato il fidanzato che mi ha fatto più ridere di tutti. È finita in maniera turbolenta, ma c'erano i riflettori puntati e altre persone di mezzo. Non è la prima storia che finisce per corna, ma avevamo 20 anni".