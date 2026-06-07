Fotogallery - Emma Marrone ha spento 40 candeline, ecco la super-festa
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Emma Marrone © Instagram
Emma Marrone ha scelto ancora una volta la strada dell'autenticità . Dopo essere finita al centro di commenti poco gentili sul suo aspetto fisico, la cantante salentina è tornata sui social con un breve e significativo video.
Davanti alla telecamera ha mostrato con naturalezza il proprio corpo, soffermandosi sugli addominali e spiegando che quelli frontali non ci sono più come una volta a causa delle operazioni affrontate negli anni. Un racconto senza filtri che ha trasformato una polemica social in un messaggio molto più ampio.
Nella storia pubblicata su Instagram, Emma Marrone indica con orgoglio gli addominali laterali e scherza sul fatto che quelli centrali siano cambiati dopo gli interventi subiti. Dietro quelle parole c'è però una storia che i suoi fan conoscono bene: la lunga battaglia contro il tumore alle ovaie scoperto nel 2009.
Il suo corpo porta ancora i segni di quel percorso, ma la cantante non ha mai cercato di nasconderli. Al contrario, negli anni ha spesso parlato apertamente delle difficoltà affrontate, trasformando un'esperienza dolorosa in un messaggio di forza e consapevolezza.
Le critiche erano arrivate dopo la sua partecipazione al "Power Hit Estate 2026 Grand Opening". Ancora una volta, invece di alimentare lo scontro, Emma ha preferito raccontarsi per quella che è, senza filtri e senza artifici.
La vicenda nasce da alcuni commenti apparsi sui social, tra cui quello di un'utente che le aveva suggerito di mettersi a dieta. Emma Marrone aveva replicato con la consueta ironia, sottolineando quanto fosse fuori luogo l'ossessione per il corpo degli altri.
Nei giorni successivi è arrivata una riflessione ancora più netta. "Non c'è niente di innocente nel criticare la gente sui social", aveva scritto, tornando su un tema che da tempo le sta particolarmente a cuore.
Il video pubblicato nelle ultime ore si chiude con poche parole, ma molto chiare: "Amatevi sempre e non ascoltate nessuno". Un invito che va oltre il singolo episodio e che racconta il modo in cui Emma continua ad affrontare i giudizi esterni: con autenticità, autoironia e la consapevolezza che ogni corpo custodisce una storia che merita rispetto.
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