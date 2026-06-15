Noemi: "Dopo anni bui ho imparato a lasciarmi andare"

“È una canzone molto autobiografica. La dimostrazione che, a volte, i pianeti si allineano. Sto vivendo una fase della mia vita in cui sento il bisogno di passione e di libertà, e questo brano racconta proprio questo. È una canzone che parla d’amore, ma anche del rapporto con sé stessi e con il proprio corpo. E io in questa fase mi sento così: vivo con leggerezza ciò che mi circonda. Nel video ballo con Nikita Perotti e ci siamo divertiti a raccontare attraverso il movimento la dinamica tra due persone che si cercano e si respingono. Lui si è ispirato molto al tango. Io, che per natura non sono particolarmente espansiva, ho scoperto con la danza quando è bello vivere il proprio corpo con più consapevolezza. Sono entrata in contatto con una parte di me più adulta. Credo che la sensualità non dipenda solo dal corpo, ma da un’energia, da una presenza. È stato un percorso molto interessante e, anzi, consiglio a tutti di provare il tango almeno una volta. E mio marito (con cui è sposata dal 2018, ndr) si è pure ingelosito”.