The Kolors primi in radio con "Rolling Stones": "Godiamo dei momenti positivi perché abbiamo vissuto quelli negativi"

Il vostro singolo "Rolling Stones" è primo nella classifica EarOne. Qual è, secondo voi, la forza di questo pezzo?



Intanto, questo numero uno a distanza di quasi due mesi dall'uscita del brano in radio è un segnale gigantesco per noi. Facciamo pop e la locomotiva del pop rimane la radio: la musica che gira nell'aria, che si ascolta dalla macchina al bar, al supermercato, alla filodiffusione nei centri commerciali. Per quanto riguarda il pezzo, secondo me, alla base di tutto c'è la sincerità: nelle melodie, nel pop. Inoltre, questo brano ha un impianto di scrittura da Champions League. Sono felice, per l’appunto, di celebrare un altro numero uno insieme a Calcutta e a Davide Petrella, che sono stati già nostri compagni di viaggio in "Tu con chi fai l'amore". Davide è quasi parte della band per quanto scriviamo insieme. Non esiste una vera e propria formula, però quando arrivano questi segnali di abbraccio anche da parte del mondo radio per noi è molto importante.



Com'è nato il brano?



È nato, in realtà, un paio di anni fa. Si parla del periodo in cui avevamo scritto "Un ragazzo una ragazza". Era arrivato un embrione di "Rolling Stones" da Davide e Calcutta. Tuttavia, avevamo in canna dei colpi un pochino più coerenti per ciò che serviva nel post "Italodisco", come, appunto "Un ragazzo una ragazza", "Karma", "Tu con chi fai l'amore", eccetera. Però, ci siamo subito resi conto che questo pezzo aveva un potenziale incredibile, una magia. Ai tempi, abbiamo pensato che, al momento giusto, quando sarebbe uscito, sarebbe stato il brano che ci avrebbe rappresentati di più e infatti così è stato. Forse, se fosse uscito in un altro momento, non sarebbe stato capito in questo modo. È un brano che dichiara palesemente di non voler fare il tormentone estivo dal primissimo istante in cui lo si ascolta. È il pezzo giusto per raccontarci in questo momento. Per cui mi sento di dire che abbiamo fatto bene a tenerlo lì e a coccolarlo il più possibile per tenerlo pronto per adesso.