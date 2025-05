The Kolors tornano con il nuovo singolo "Pronto come va". Il brano è stato anticipato dallo spoiler fatto dalla band in occasione delle registrazioni del videoclip ufficiale, durante le quali i tre artisti sono apparsi a sorpresa in alcuni matrimoni a Napoli, facendo irruzione nelle sale ricevimenti e stupendo tutti i presenti con dei live esclusivi e totalmente inaspettati, eseguendo per la prima il nuovo brano davanti agli sposi e ai loro invitati. "Pronto come va" arriva dopo i successi degli ultimi due anni di "Italodisco", "Karma", "Un ragazzo Una ragazza" e "Tu con chi fai l'amore".