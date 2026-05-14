Kekko si è poi soffermato su un aspetto a lui caro: la tutela di tutti coloro che avevano già acquistato il biglietto e organizzato il viaggio. "Mi fa molto piacere che la data non sia stata annullata soprattutto per le persone che da dicembre hanno già comprato i voli e prenotato gli alberghi, così non perderanno questi soldi perché i soldi sono soldi, soprattutto quando si tratta di famiglie che arrivano da fuori", ha detto il cantante.