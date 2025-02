Kekko dei Modà presenta "Non ti dimentico": "Parla d'amore, come quelle canzoni che hanno fatto innamorare il nostro pubblico"

La settimana di Sanremo sarà l'occasione per pubblicare, il 14 febbraio (data perfetta per la band milanese e il loro pubblico di Romantici), l'album "8 Canzoni", che fotografa i Modà oggi e lo stretto legame costruito con il loro pubblico in oltre 20 anni di carriera. "Sono molto felice che esca il 14 di febbraio perché è tutto un po' collegato, la notte dei romantici, San Valentino, le canzoni d'amore, i Modà. Sono contento che il disco esca in questo momento della nostra carriera perché prima pubblicavamo forse un pochettino più spesso ma l'industria musicale cambiata e ci ritroviamo anche noi in qualche modo costretti a dover cambiare non tanto il nostro mondo musicale ma nel nostro modo di andare a promuovere la nostra musica. Io che sono poco social quindi non vado a raccontare le mie cose lì perché non mi piace e non è il mio mondo. Da cantautore ho bisogno che la gente sappia che cosa è successo in questi anni, magari in cui sono stato fermo. E io queste cose gliele posso far sapere gliele posso comunicare solo ed esclusivamente attraverso le canzoni. Quindi sono contento che finalmente anche loro attraverso le canzoni sapranno un pochettino di più di tutto quello che c'è stato nella mia vita o i miei pensieri".