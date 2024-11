I Modà tornano in concerto per un'unica data evento allo Stadio di San Siro, il 12 giugno 2025. A luglio Kekko Silvestre, frontman della band, aveva annunciato sui social uno stop per motivi personali. E adesso, a distanza di 11 anni dal loro trionfale esordio negli stadi nel 2014, il gruppo torna per la quarta volta a esibirsi proprio nello stadio milanese: ""Ripartiamo da qui, per una notte indimenticabile" si legge nel post con l'annuncio sul profilo Instagram della band, che ha conquistato premi e riconoscimenti e ha all’attivo 8 dischi e 3 EP.